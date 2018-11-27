Германия выделит Украине огромную финансовую помощь: известна сумма

В Германии согласовали выделение Украине значительной суммы. Так, 84,8 миллионов евро, направлены на проекты технической и финансовой помощи.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

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Посол заявил, что в Берлине подписали украинско-немецкий межправительственный протокол о выделении Украине 84,8 миллионов евро на проекты технической и финансовой помощи.

Danke Deutschland,

– написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Breaking! Щойно в Берліні підписали міжурядовий протокол про виділення Україні 84,8 млн. євро на проекти технічної і фінансової допомоги Danke Deutschland! pic.twitter.com/08hBie7nG9 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 27, 2018

К слову, в ночь 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.



Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.