16:04
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Наряду с "церковным" в Германии могут ввести "налог на мечети": причина, нюансы

      15 Читати новину українською
      "Налог на мечети"
      "Налог на мечети" / 24 канал

      Пять миллионов мусульман живет в Германии, что составляет до 8% населения страны. Налог они будут платить для того, чтобы из этих средств финансировались мечети, которые сейчас получают средства в основном из Турции, Ирана и Саудовской Аравии, что совершенно не устраивает немецкое правительство.

      Об этом сообщило издание The Times.

      Читайте также: Германия выделит Украине огромную финансовую помощь: известна сумма

      46 миллионов граждан Германии, принадлежащих к различным христианским или еврейским организациям, ежегодно платят в бюджет страны примерно 12 миллиардов евро. Так называемый Kirchensteuer, или "церковный налог" в размере колеблется от восьми до девяти процентов надбавки на налог на прибыль. Собирают его федеральные налоговые органы. Поступления от этого налога составляют до 70% дохода католических и протестантских церквей, при этом среди населения он чрезвычайно популярен.


      Нужно прекратить иностранные влияния на немецких мусульман, – Зеергофер

      Внедрение дополнительно аналогичного церковному "налогу на мечети" призвано, по мнению немецкого правительства, заменить финансирование мечетей из-за рубежа. Министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер заявил прямо, что хочет искоренить "иностранные влияния", которыми, по его мнению, пронизан немецкий ислам. В Берлине 28 ноября состоялась Конференция немецкого ислама, где, собственно Зеегофер заявил, что мусульманам необходимо "взять организацию и финансирование своих общин в свои руки".

      Читайте также: Газопровод "Северный поток" остановят: известна причина

      К слову, примерно треть из 2700 мечетей в Германии руководствуются исламской группой, спонсируемой Турцией. Вроде бы некоторые из имамов были информаторами и сообщали представителям турецкого президента о диссидентских тенденциях, а также молились за победу Турции против курдских войск в Сирии.

      Напомним, позиция Германии по конфликту в Азовском море и введение военного положения в Украине неоднозначна. В частности, по словам пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Зайберта, введение новых санкций против Кремля возможно только тогда, если это одобрят все страны Евросоюза: сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в ЕС. Тем временем канцлер Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации.

      Что такое церковный налог в Германии?
      Любой, кто живет или работает в Германии, обязан заплатить Kirchensteuer, даже если он не является практикующим верующим. В рамках католической церкви, особенно в рамках Европейского союза, существует единая база данных. То есть, объявляя себя атеистом в Германии, человек должен помнить, что в случае переезда, например в Польшу, информация о выходе из церкви будет передана. А это, в свою очередь, может создать проблемы, например, если такой человек захочет получить церковный брак или крестить ребенка. Заметьте, если налогоплательщик заявляет о православном вероисповедании – его налоги пойдут в русскую православную церковь, потому что украинской в списке нет.

      Теги: Религия Налоги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як запровадження воєнного стану вплине на ситуацію в Україні
      26 ноября , 09:23 Як запровадження воєнного стану вплине на ситуацію в Україні
      Олена Булан
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      7 ноября 2019 , 12:56 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Исламское государство" угрожало женщине, которая снялась в порнофильме в хиджабе
       23 апреля , 07:37
      В NASA показали вспышки на Солнце: захватывающее видео
       7 августа 2016 , 21:57
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      В США религиозные родители "лечили" смертельно больного ребенка молитвами
       1 декабря , 17:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук