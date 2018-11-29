Наряду с "церковным" в Германии могут ввести "налог на мечети": причина, нюансы

Пять миллионов мусульман живет в Германии, что составляет до 8% населения страны. Налог они будут платить для того, чтобы из этих средств финансировались мечети, которые сейчас получают средства в основном из Турции, Ирана и Саудовской Аравии, что совершенно не устраивает немецкое правительство.

Об этом сообщило издание The Times.

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46 миллионов граждан Германии, принадлежащих к различным христианским или еврейским организациям, ежегодно платят в бюджет страны примерно 12 миллиардов евро. Так называемый Kirchensteuer, или "церковный налог" в размере колеблется от восьми до девяти процентов надбавки на налог на прибыль. Собирают его федеральные налоговые органы. Поступления от этого налога составляют до 70% дохода католических и протестантских церквей, при этом среди населения он чрезвычайно популярен.



Нужно прекратить иностранные влияния на немецких мусульман, – Зеергофер

Внедрение дополнительно аналогичного церковному "налогу на мечети" призвано, по мнению немецкого правительства, заменить финансирование мечетей из-за рубежа. Министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер заявил прямо, что хочет искоренить "иностранные влияния", которыми, по его мнению, пронизан немецкий ислам. В Берлине 28 ноября состоялась Конференция немецкого ислама, где, собственно Зеегофер заявил, что мусульманам необходимо "взять организацию и финансирование своих общин в свои руки".

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К слову, примерно треть из 2700 мечетей в Германии руководствуются исламской группой, спонсируемой Турцией. Вроде бы некоторые из имамов были информаторами и сообщали представителям турецкого президента о диссидентских тенденциях, а также молились за победу Турции против курдских войск в Сирии.

Напомним, позиция Германии по конфликту в Азовском море и введение военного положения в Украине неоднозначна. В частности, по словам пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Зайберта, введение новых санкций против Кремля возможно только тогда, если это одобрят все страны Евросоюза: сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в ЕС. Тем временем канцлер Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации.

Что такое церковный налог в Германии?

Любой, кто живет или работает в Германии, обязан заплатить Kirchensteuer, даже если он не является практикующим верующим. В рамках католической церкви, особенно в рамках Европейского союза, существует единая база данных. То есть, объявляя себя атеистом в Германии, человек должен помнить, что в случае переезда, например в Польшу, информация о выходе из церкви будет передана. А это, в свою очередь, может создать проблемы, например, если такой человек захочет получить церковный брак или крестить ребенка. Заметьте, если налогоплательщик заявляет о православном вероисповедании – его налоги пойдут в русскую православную церковь, потому что украинской в списке нет.