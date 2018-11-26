Агрессия России в Азовском море: известны результаты разговора Порошенко и Меркель
Президент Петр Порошенко проинформировал Ангелу Меркель об откровенной агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива. В ответ канцлер Германии заверила, что будет делать все для деэскалации.
Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил в Facebook.
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По его словам, Порошенко обсудил с Меркель также введение режима военного положения.
Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации,
– заявил Цеголко.
Глава государства заявил о неприемлемости агрессивных действий России.
"Собеседники скоординировали действия по подготовке к Европейскому Совету, который состоится в Брюсселе в декабре. Также была достигнута договоренность продолжить украинского-германские консультации для решения ситуации", – добавил пресс-секретарь Президента.
Порошенко призвал международное сообщество усилить давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.
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