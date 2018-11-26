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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Агрессия России в Азовском море: в Кремле не боятся последствий

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      В Кремле не боятся санкций из-за агрессии в Азовском море
      В Кремле не боятся санкций из-за агрессии в Азовском море / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не боится возможных санкций из-за открытой агрессии против Украины в Азовском море.

      Об этом сообщает ТАСС.

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      Лавров отмечает, что Россия не может повлиять на людей, которые "одержимы одним только желанием искать все новые и новые поводы для давления на Россию".

      "Это нас давно уже перестало волновать", – сказал он.

      При этом Лавров утверждает, эскалация в Азовском море – это якобы провокация и нарушение украинскими кораблями границы России.

      Российский политик считает, что "провокация" в Керченском проливе якобы была осуществлена "по прямому приказу высшего руководства Украины".

      То, что это было сделано из благоволения, а то и прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений нет,
      – заявил Лавров.

      По его мнению, украинская сторона рассчитывает получить выгоду из этой ситуации и поддержку со стороны США и Европы.

      При этом глава МИД РФ добавил, что Россия призывает Запад "угомонить" Киев.

      Конфликт в Азовском море: видео

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабель РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

       
      КАК МИР РЕАГИРУЕТ НА АГРЕССИЮ РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости Украины Новости политики Санкции
      Источник: 24 Канал
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