Агрессия в Азовском море: в ЕС отреагировали на захват Россией украинских кораблей

Брюссель отреагировал на откровенную агрессию России в Азовском море, однако, довольно сдержанно. Европейский союз призывает РФ восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.

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Так, в ЕС отмечают, что ситуация в Азовском море и Керченском проливе опасно обострилась.

"Напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасно возросла после сегодняшнего утреннего инцидента между российскими и украинскими военно-морскими судами, когда последние пытались пройти через Керченский пролив, а также последующие события, включая закрытие движения российской властью и сообщения о захвате украинских судов и выстрелы по ним", – говорится в заявлении.

Брюссель призывает все стороны действовать сдержанно в Азовском море для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Однако при этом там отмечают, что Украина не совершила никаких провокационных или незаконных действий.

Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с максимальной сдержанностью, чтобы немедленно провести деэскалацию ситуации,

– говорят европейские диломаты.

В ЕС также подчеркнули, что ожидают от России прекращения контроля над морскими перевозками в Керченском проливе. В частности, в недавнем своем заявлении глава дипломатии Федерика Могерини осудила строительство Керченского моста и нарушение этим территориальной целостности Украины.

Кроме того, европейские дипломаты подчеркнули, что не признают незаконную аннексию Крымского полуострова со стороны России.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.