Агресія Росії в Азовському морі: у Кремлі не бояться наслідків
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не боїться можливих санкцій через відкриту агресію проти України в Азовському морі.
Про це повідомляє ТАСС.
Читайте також: Світ реагує на ескалацію в Азовському морі: у РФ погрожують Києву "важкими наслідками"
Лавров зазначає, що Росія не може вплинути на людей, які "одержимі одним тільки бажанням шукати все нові і нові приводи для тиску на Росію".
"Це нас давно вже перестало хвилювати", – сказав він.
При цьому Лавров стверджує, ескалація в Азовському морі – це нібито провокація і порушення українськими кораблями кордону Росії.
Російський політик вважає, що "провокація" в Керченській протоці нібито була здійснена "за прямим наказом вищого керівництва України".
Те, що це було зроблено з благовоління, а то і прямого наказу вищого керівництва, ні у кого сумнівів немає,
– заявив Лавров.
На його думку, українська сторона розраховує отримати вигоду з цієї ситуації та підтримку з боку США і Європи.
При цьому голова МЗС РФ додав, що Росія закликає Захід "вгамувати" Київ.
Конфлікт в Азовському морі: відео
Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.
Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.
ЯК СВІТ РЕАГУЄ НА АГРЕСІЮ РОСІЇ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ