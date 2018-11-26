Агресія Росії в Азовському морі: у Кремлі не бояться наслідків

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не боїться можливих санкцій через відкриту агресію проти України в Азовському морі.

Про це повідомляє ТАСС.

Читайте також: Світ реагує на ескалацію в Азовському морі: у РФ погрожують Києву "важкими наслідками"

Лавров зазначає, що Росія не може вплинути на людей, які "одержимі одним тільки бажанням шукати все нові і нові приводи для тиску на Росію".

"Це нас давно вже перестало хвилювати", – сказав він.

При цьому Лавров стверджує, ескалація в Азовському морі – це нібито провокація і порушення українськими кораблями кордону Росії.

Російський політик вважає, що "провокація" в Керченській протоці нібито була здійснена "за прямим наказом вищого керівництва України".

Те, що це було зроблено з благовоління, а то і прямого наказу вищого керівництва, ні у кого сумнівів немає,

– заявив Лавров.

На його думку, українська сторона розраховує отримати вигоду з цієї ситуації та підтримку з боку США і Європи.

При цьому голова МЗС РФ додав, що Росія закликає Захід "вгамувати" Київ.

Конфлікт в Азовському морі: відео

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.