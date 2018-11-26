Світ реагує на ескалацію в Азовському морі: у РФ погрожують Києву "важкими наслідками"

Кремль закликає Україну "вжити термінових заходів" щодо гарантування безпеки російської дипломатичної місії в Україні, щоб уникнути "важких наслідків".

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Интерфакс.

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Окрім того, у МЗС РФ звернулися до "усіх західних столиць", аби ті "припинили провокації".

Ми також звертаємо увагу західних столиць, які протегують київському режиму, на необхідність спрямування своїм підопічним термінового сигналу про припинення провокаційних дій,

– заявила представниця російського відомства.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

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