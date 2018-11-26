Росія вперше відкрито напала на Україну під своїм прапором, – Європарламент

Ескалація в Азовському морі 26 листопада вперше стала відкритим актом військової агресії Російської Федерації проти України під своїм державним прапором. Тому, ЄС має посилити санкції проти РФ, аби уникнути подальшого загострення конфлікту.

Про це заявила депутат Європарламенту від ФРН Ребека Хармс, передає Укрінформ.

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"Якщо буде підтверджено напад, а ви знаєте, що Європейський Союз після порушення Росією міжнародного права запровадив економічні санкції та особисті санкції проти Російської Федерації, після вчорашніх подій ці санкції мають бути посилені", – сказала Хармс.

За її словами, Кремлю недостатньо попередження від імені Євросоюзу "не здійснювати подальшу ескалацію", які надійшли після інциденту у Керченській протоці.

Це сталося вперше, коли російські морські сили під російським прапором відкрито напали на українські морські сили... Відома реакція міністра закордонних справ ЄС і глави Єврокомісії Моргеріні - вони зробили попередження не розвивати конфлікт і не здійснювати подальшу ескалацію, але ми не маємо жодних висновків із ситуації. Мені здається, що така реакція недостатня ​– просто робити попередження,

– наголосила політик.

Представниця Європарламенту додала, що необхідно детально вивчити інцидент за межами територіальних вод Росії, і якщо буде їх підтвердження, то відповідні оцінки повинні прозвучати на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН. Також, вона вважає, що країни-члени НАТО також мають висловити свою позицію.

"Ми вже бачимо протягом багатьох місяців ескалацію ситуації в Азовському морі, мілітаризацію з боку Росії, і у зв'язку з тим, що зараз відбувається, мені здається, НАТО повинна висловити свою точку зору не лише з позиції України, а й з позиції інших країн, що є членами НАТО і мають вихід до Чорного моря", – зазначила Хармс.

Євродепутатка підкреслила, що метою об'єднаних зусиль проти агресивних дій Росії повинні стати припинення подальшої ескалації в Азовському морі та виключення подальших обмежень для України.

Хармс наглосила, що цей інцидент у Керченській протоці ніяк не повинен привести до того, щоб Україна ще більше була втягнута у воєнні дії з Росією.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

Конфлікт в Азовському морі: відео