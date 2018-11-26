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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Россия впервые открыто напала на Украину под своим флагом, – Европарламент

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      В Европарламенте сделали заявление из-за агрессии РФ в Азовском море
      В Европарламенте сделали заявление из-за агрессии РФ в Азовском море / Фото из открытых источников

      Эскалация в Азовском море 26 ноября впервые стала открытым актом военной агрессии Российской Федерации против Украины под своим государственным флагом. Поэтому ЕС должен усилить санкции против РФ, чтобы избежать дальнейшего обострения конфликта.

      Об этом заявила депутат Европарламента от ФРГ Ребекка Хармс, передает Укринформ.

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      "Если будет подтверждено нападение, а вы знаете, что Европейский союз после нарушения Россией международного права ввел экономические санкции и персональные санкции против Российской Федерации, после вчерашних событий эти санкции должны быть усилены", – сказала Хармс.

      По ее словам, Кремлю недостаточно предупреждения от имени Евросоюза "не осуществлять дальнейшую эскалацию", которые поступили после инцидента в Керченском проливе.

      Это произошло впервые, когда российские морские силы под российским флагом открыто напали на украинские морские силы... Известна реакция министра иностранных дел ЕС и главы Еврокомиссии Моргерини – они сделали предупреждение не развивать конфликт и не осуществлять дальнейшую эскалацию, но мы не имеем никаких выводов из ситуации. Мне кажется, что такая реакция недостаточна – просто делать предупреждение,
      – подчеркнула политик.

      Представительница Европарламента добавила, что необходимо детально изучить инцидент за пределами территориальных вод России, и если будет подтверждение, то соответствующие оценки должны прозвучать на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Также, она считает, что страны-члены НАТО также должны выразить свою позицию.

      "Мы уже видим в течение многих месяцев эскалацию ситуации в Азовском море, милитаризацию со стороны России, и в связи с тем, что сейчас происходит, мне кажется, НАТО должно высказать свою точку зрения не только с позиции Украины, но и с позиции других стран, которые являются членами НАТО и имеют выход к Черному морю", – отметила Хармс.

      Евродепутат подчеркнула, что целью объединенных усилий против агрессивных действий России должны стать прекращение дальнейшей эскалации в Азовском море и исключение дальнейших ограничений для Украины.

      Хармс наглосила, что этот инцидент в Керченском проливе никак не должен привести к тому, чтобы Украина еще больше была втянута в военные действия с Россией.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных получили "легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

       

      Конфликт в Азовском море: видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Европарламент НАТО Санкции
      Источник: 24 Канал
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