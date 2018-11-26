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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Росія вибухнула погрозами в бік України через ситуацію в Азовському морі

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      У Росії звинуватили Україну в провокаціях через ситуацію в Азовському морі
      У Росії звинуватили Україну в провокаціях через ситуацію в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      У Росії продовжують відзначитися лицемірними заявами щодо України. Так, МЗС РФ звинуватило Київ у нібито "спланованих провокаціях" в Азовському і Чорному морях та наголосило, що буде "жорстко карати будь-які зазіхання на суверенітет і безпеку Росії".

      Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ РФ, коментуючи ситуацію в Азовському морі.

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      Хотіли б попередити українську сторону, що проведена Києвом лінія в координації з США і ЄС на провокування конфлікту з Росією в акваторії Азовського і Чорного морів загрожує серйозними наслідками. Російською Федерацією будуть жорстко припинятися будь-які зазіхання на її суверенітет і безпеку,
      – заявили у відомстві.

      Окрім того, в російському МЗС звинуватили українські військові кораблі в "грубому порушенні правил мирного проходу в територіальних водах Російської Федерації в Чорному морі".

      У відомстві додали, що українська влада нібито спровокувала провокацію "націлену на розпалювання ще одного вогнища напруженості в цьому регіоні", аби створити привід для нарощування санкцій проти Росії.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

       

       

      Конфлікт в Азовському морі: відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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