Росія вибухнула погрозами в бік України через ситуацію в Азовському морі

У Росії продовжують відзначитися лицемірними заявами щодо України. Так, МЗС РФ звинуватило Київ у нібито "спланованих провокаціях" в Азовському і Чорному морях та наголосило, що буде "жорстко карати будь-які зазіхання на суверенітет і безпеку Росії".

Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ РФ, коментуючи ситуацію в Азовському морі.

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Хотіли б попередити українську сторону, що проведена Києвом лінія в координації з США і ЄС на провокування конфлікту з Росією в акваторії Азовського і Чорного морів загрожує серйозними наслідками. Російською Федерацією будуть жорстко припинятися будь-які зазіхання на її суверенітет і безпеку,

– заявили у відомстві.

Окрім того, в російському МЗС звинуватили українські військові кораблі в "грубому порушенні правил мирного проходу в територіальних водах Російської Федерації в Чорному морі".

У відомстві додали, що українська влада нібито спровокувала провокацію "націлену на розпалювання ще одного вогнища напруженості в цьому регіоні", аби створити привід для нарощування санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

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