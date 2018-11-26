Агресія Росії в Азовському морі: відомі результати розмови Порошенка і Меркель

Президент Петро Порошенко проінформував Ангелу Меркель про відверту агресію Росії проти України в акваторії Керченської протоки. У відповідь канцлерка Німеччини запевнила, що робитиме все для деескалації.

Про це прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив у Facebook.

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За його словами, Порошенко обговорив з Меркель також запровадження режиму воєнного стану.

Ангела Меркель висловила занепокоєння ескалацією російської агресії із застосуванням зброї і повідомила, що робитиме все для деескалації,

– заявив Цеголко.

Глава держави заявив про неприйнятність агресивних дій Росії.

"Співрозмовники скоординували дії щодо підготовки до Європейської Ради, яка відбудеться в Брюсселі у грудні. Також було домовлено продовжити українсько-німецькі консультації для вирішення ситуації", – додав прес-секретар Президента.

Порошенко закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

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