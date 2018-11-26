Широкомасштабні бойові дії з авіацією: з’явились тривожні дані розвідки про плани Росії

Українська розвідка припускає, що агресивні дії в Азовському морі не стануть єдиними з боку Росії. Кремль може готувати наступні кроки із залученням бойової авіації.

Про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький

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Він наголошує, що після атаки на українські кораблі подальші бойові дії з боку Кремля можуть бути ще агресивнішими.

Подальші дії РФ можуть бути широкомасштабними і без будь-яких обмежень із застосуванням усіх видів авіації,

– заявив Скібіцький.

За його словами, бойовий радіус російських військових літаків дозволяє покривати всю територію України. У той же час за останній час поблизу українського кордону Росія значно наростила війська.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

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