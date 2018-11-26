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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Широкомасштабні бойові дії з авіацією: з’явились тривожні дані розвідки про плани Росії

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      Росія може готуватись до широкомасштабних бойових дій, – розвідка
      Росія може готуватись до широкомасштабних бойових дій, – розвідка / Фото з відкритих джерел

      Українська розвідка припускає, що агресивні дії в Азовському морі не стануть єдиними з боку Росії. Кремль може готувати наступні кроки із залученням бойової авіації.

      Про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький

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      Він наголошує, що після атаки на українські кораблі подальші бойові дії з боку Кремля можуть бути ще агресивнішими.

      Подальші дії РФ можуть бути широкомасштабними і без будь-яких обмежень із застосуванням усіх видів авіації,
      – заявив Скібіцький.

      За його словами, бойовий радіус російських військових літаків дозволяє покривати всю територію України. У той же час за останній час поблизу українського кордону Росія значно наростила війська.

       

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

      Конфлікт в Азовському морі: відео


      РОСІЯ ЗАХОПИЛА УКРАЇНСЬКІ КОРАБЛІ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ПОДІЇ
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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