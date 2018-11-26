Комісія Україна-НАТО проведе термінове засідання через ситуацію на Азові, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання комісії Україна-НАТО через агресію Росії в Азовському морі.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Політики обговорили загрози регіональній безпеці України через непередбачувані дій Росії.

"Петро Порошенко поінформував про брутальний акт агресії Росії проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії та дії України у відповідь, в тому числі запровадження режиму воєнного стану. Глава держави закликав посилити міжнародний тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів", – йдеться у повідомленні.

Водночас, Столтенберг наголосив, що НАТО підтримує територіальну цілісність, суверенітет України і закликає Росію дотримуватися норм міжнародного права та свободи судноплавства у водах Азовського та Чорного морів.

Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО через агресію Росії,

– наголосили у прес-службі.

Порошенко і генсек НАТО домовилися продовжити контакти щодо конфліктної ситуації в Азовському морі на найвищому рівні.

Під час телефонної розмови з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО.



Поінформував @jensstoltenberg про брутальний акт агресії Росії проти України та про запровадження режиму воєнного стану. pic.twitter.com/7J1t5LzqLr — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

Конфлікт в Азовському морі: відео