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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Комісія Україна-НАТО проведе термінове засідання через ситуацію на Азові, – Порошенко

      1976 Читать новость на русском
      Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання засідання Комісії Україна-НАТО
      Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання засідання Комісії Україна-НАТО / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання комісії Україна-НАТО через агресію Росії в Азовському морі.

      Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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      Політики обговорили загрози регіональній безпеці України через непередбачувані дій Росії.

      "Петро Порошенко поінформував про брутальний акт агресії Росії проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії та дії України у відповідь, в тому числі запровадження режиму воєнного стану. Глава держави закликав посилити міжнародний тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів", – йдеться у повідомленні.

      Водночас, Столтенберг наголосив, що НАТО підтримує територіальну цілісність, суверенітет України і закликає Росію дотримуватися норм міжнародного права та свободи судноплавства у водах Азовського та Чорного морів.

      Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО через агресію Росії,
      – наголосили у прес-службі.

      Порошенко і генсек НАТО домовилися продовжити контакти щодо конфліктної ситуації в Азовському морі на найвищому рівні.

       

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

       

       

      Конфлікт в Азовському морі: відео

       

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Новини політики НАТО Петро Порошенко Єнс Столтенберг Генсек НАТО
      Джерело: 24 Канал
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