Широкомасштабные боевые действия с авиацией: появились тревожные данные разведки о планах России

Украинская разведка предполагает, что агрессивные действия в Азовском море не станут единственными со стороны России. Кремль может готовить следующие шаги с привлечением боевой авиации.

Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий

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Он отмечает, что после атаки на украинские корабли дальнейшие боевые действия со стороны Кремля могут быть еще более агрессивными.

Дальнейшие действия РФ могут быть широкомасштабными и без каких-либо ограничений с применением всех видов авиации,

– заявил Скибицкий.

По его словам, боевой радиус российских военных самолетов позволяет покрывать всю территорию Украины. В то же время за последнее время вблизи украинской границы Россия значительно нарастила войска.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных получили "легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

Конфликт в Азовском море: видео