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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Широкомасштабные боевые действия с авиацией: появились тревожные данные разведки о планах России

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      Россия может готовиться к широкомасштабным боевым действиям, – разведка
      Россия может готовиться к широкомасштабным боевым действиям, – разведка / Фото из открытых источников

      Украинская разведка предполагает, что агрессивные действия в Азовском море не станут единственными со стороны России. Кремль может готовить следующие шаги с привлечением боевой авиации.

      Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий

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      Он отмечает, что после атаки на украинские корабли дальнейшие боевые действия со стороны Кремля могут быть еще более агрессивными.

      Дальнейшие действия РФ могут быть широкомасштабными и без каких-либо ограничений с применением всех видов авиации,
      – заявил Скибицкий.

      По его словам, боевой радиус российских военных самолетов позволяет покрывать всю территорию Украины. В то же время за последнее время вблизи украинской границы Россия значительно нарастила войска.

       

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных получили "легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

      Конфликт в Азовском море: видео

       

      россия захватила украинские корабли в азовском море: как развиваются события
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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