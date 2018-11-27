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      Газопровід "Північний потік" зупинять: відома причина

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      Газопровід "Північний потік" зупинять через аварію
      Газопровід "Північний потік" зупинять через аварію / Фото з відкритих джерел

      На газопроводі "Північний потік" сталася серйозна аварія. Через це вранці у вівторок, 27 листопада, він зупиниться на ремонт у зв'язку з необхідністю проведення робіт на об'єктах енергопостачання приймального терміналу в німецькому Грайфсвальді.

      Про це повідомила газотранспортна компанія Gascade, передає "Интерфакс".

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      У компанії відзначили, що роботи планують провести з 9 до 11 години за місцевим часом.

      Повідомляється, що 17 листопада збій у системі енергопостачання приймального терміналу в Грайфсвальді розвинувся в масштабну аварію, в результаті якої весь термінал залишився без електроенергії. Впродовж десяти годин транспортування газу по газопроводу "Північний потік" було зупинено.

      По газопроводу "Північний потік" з Росії до Німеччини транспортується близько 170 мільйонів кубічних метрів на добу, або близько 7 мільйонів ​​кубічних метрів на годину.

      Нагадаємо, Росія будує новий газопровід в Німеччину – "Північний потік-2", який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні. Натомість у Путіна такі висловлювання Моравецького назвали "невдалою інсинуацією".

      Теги: Новини політики Аварії та ДТП Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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