Газопровод "Северный поток" остановят: известна причина

На газопроводе "Северный поток" произошла серьезная авария. Поэтому утром во вторник, 27 ноября, он остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде.

Об этом сообщила газотранспортная компания Gascade, передает Интерфакс.

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В компании отметили, что работы планируют провести с 9 до 11 часов по местному времени.

Сообщается, что 17 ноября сбой в системе энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию, в результате которой весь терминал остался без электроэнергии. В течение десяти часов транспортировка газа по газопроводу "Северный поток" была остановлена.

По газопроводу "Северный поток" из России в Германию транспортируется около 170 миллионов кубических метров в сутки, или около 7 миллионов кубических метров в час.

Напомним, Россия строит новый газопровод в Германию "Северный поток-2", который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине. Зато у Путина такие высказывания Моравецкого назвали "неудачной инсинуацией".