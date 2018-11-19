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      У Путина прокомментировали заявление премьера Польши о возможном нападении Москвы на Киев

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      У Путина прокомментировали заявление премьера Польши о возможном нападении Москвы на Киев

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого относительно возможного нападения Москвы на Киев после завершения строительства "Северного потока-2", неудачной инсинуацией.

      Напомним, Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине. По мнению польского премьера, если после строительства "Северного потока-2" окажется, что украинская газотранспортная система не нужна, то "что остановит Владимира Путина пойти на Киев?".

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      "Это неудачное заявление. "Северный поток-2"– это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, причем он экономически привлекателен не только для поставщика – Российской Федерации, – но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии", – прокомментировал Песков, передает ТАСС.

      Он утверждает, что в случае строительства "Северного потока-2" экономика говорит сама за себя. Мол, альтернативный американский газ значительно дороже.

      Подобные инсинуации – это, наверное, из разряда попыток политизировать проект. Много нападок, мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны США. Эти ни что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо,
      – заявили в Кремле.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ КАСАТЕЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВА "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2"

       
       
      Теги: Новости политики Новости России Новости Польши Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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