"Правительство Германии раскалывает членов ЕС" : заявление относительно "Северного потока-2"

Члены Европарламента призывают канцлера Германии Ангелу Меркель изменить политику в отношении немецко-российского газопровода "Северный поток-2". Дипломаты считают, что своими действиями Германия попирает принципы солидарности ЕС.

Об этом сообщает издание Postimees, ссылаясь на информагентство BNS.

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Соответствующее письмо подписали 69 европарламентариев и еще примерно 20 политиков из государств-членов Евросоюза. В заявлении говорится о том, что своей поддержкой "Северного потока 2" правительство Германии раскалывает членов ЕС.

Просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока-2". Прекратите тормозить работы, связанные с Газовой директивой. Поддержите позицию Еврокомиссии, Европарламента. Дайте президенту России понять, что Германия будет поддерживать своих партнеров по ЕС и Украину,

– говорится в письме к Ангеле Меркель.

Европарламентарии отмечают, что Германия усилит свою энергетическую зависимость, если доверит почти 80% поставок газа российскому концерну "Газпром".

"Вступая близоруко, Германия презирает принципы солидарности ЕС. Ваше правительство не руководствуется правильным приоритетами, госпожа канцлер. Мы просим, измените курс", – пишут европейские политики.

К слову, канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект газопровода "Северный поток-2", который так пропагандирует Россия, не так критично, как это делает официальный Киев. Также она убеждает, что выступает за сохранение гарантий транзита газа территорией Украины.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.