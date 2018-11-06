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      "Уряд Німеччини розколює членів ЄС": у Європарламенті зробили заяву щодо "Північного потоку-2"

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      У Європарламенті закликали Меркель змінити курс щодо "Північного потоку-2"
      У Європарламенті закликали Меркель змінити курс щодо "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Члени Європарламенту закликають канцлерку Німеччини Ангелу Меркель змінити політику щодо німецько-російського газопроводу "Північний потік-2". Дипломати вважають, що своїми діями Німеччина зневажає принципи солідарності ЄС.

      Про це повідомляє видання Postimees, посилаючись на інформагентство BNS.

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      Відповідний лист підписали 69 європарламентарів і ще приблизно 20 політиків з держав-членів Євросоюзу. У заяві йдеться про те, що свою підтримкою "Північного потоку 2" уряд Німеччини розколює членів ЄС.

      Просимо вас, пані канцлер, щоб ваш уряд переглянув і змінив свою політику щодо "Північного потоку-2". Припиніть гальмувати роботи, пов'язані з Газовою директивою. Підтримайте позицію Єврокомісії, Європарламенту. Дайте президенту Росії зрозуміти, що Німеччина підтримуватиме своїх партнерів по ЄС і Україну,
      – йдеться у листі до Ангели Меркель.

      Європарламентарі зазначають, що Німеччина посилить свою енергетичну залежність, якщо довірить майже 80% поставок газу російському концерну "Газпром".

      "Вступаючи короткозоро, Німеччина зневажає принципи солідарності ЄС. Ваш уряд не керується правильним пріоритетами, пані канцлер. Ми просимо, змініть курс", – пишуть європейські політики.

      До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм заявила, що розглядає проект газопроводу "Північний потік-2", який так пропагує Росія, не так критично, як це робить офіційний Київ. Також вона переконує, що виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Ангела Меркель Євросоюз Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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