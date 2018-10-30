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      Польща висунула Німеччині жорсткі звинувачення через "Північний потік-2"

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      Будівництво "Північного потоку-2"
      Будівництво "Північного потоку-2" / deschide.md

      Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що у питанні будівництва "Північного потоку-2" Німеччина діє проти позиції Євросоюзу.

      Про це повідомляє "Польське радіо".

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      За його словами, Європейська комісія представляє певну проєвропейську позицію, вважаючи, що на "Північний потік-2" має поширюватися третя газова директива.

      Це зробить цей проект, який ми критикуємо, економічно невигідним. Німеччина блокує ухвалення цієї директиви, працюючи на свій інтерес. Тому Німеччина діє проти позиції ЄС, якщо вважати, що Єврокомісія представляє цю позицію,
      – наголосив Чапутович.

      2 листопада, у Варшаві пройдуть польсько-німецькі міжурядові консультації. До Варшави прибуде канцлер Німеччини Ангела Меркель. Однією з тем консультацій стануть розбіжності щодо будівництва "Північного потоку-2".

      Нагадаємо Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Польщі Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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