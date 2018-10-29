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      Турчинов обговорив з естонським колегою проблему "Північного потоку-2"

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      Зустріч Турчинова і Гансо
      Зустріч Турчинова і Гансо / rnbo.gov.ua

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч із головою комітету національної оборони парламенту Естонії Ханнесом Гансо, під час якої співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою в Європі в контексті агресії РФ проти України.

      Про це повідомляє прес-служба РНБО.

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      Під час розмови також було обговорено питання поглиблення двостороннього військово-технічного співробітництва та розширення співпраці між спецслужбами країн.

      Також значну увагу під час розмови було приділено питанню продовження країнами ЄС санкцій проти РФ і проблемі побудови газопроводу "Північний потік-2", яка становить небезпеку і для української, і для європейської енергетичних систем.

      У свою чергу Гансо запевнив, що Естонія залишається на позиціях відданості підтримці європейського курсу України, зазначається в повідомленні.

      Нагадаємо Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

      Теги: Новини України Новини політики Естонія РНБО Олександр Турчинов Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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