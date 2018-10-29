Турчинов обговорив з естонським колегою проблему "Північного потоку-2"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч із головою комітету національної оборони парламенту Естонії Ханнесом Гансо, під час якої співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою в Європі в контексті агресії РФ проти України.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

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Під час розмови також було обговорено питання поглиблення двостороннього військово-технічного співробітництва та розширення співпраці між спецслужбами країн.

Також значну увагу під час розмови було приділено питанню продовження країнами ЄС санкцій проти РФ і проблемі побудови газопроводу "Північний потік-2", яка становить небезпеку і для української, і для європейської енергетичних систем.

У свою чергу Гансо запевнив, що Естонія залишається на позиціях відданості підтримці європейського курсу України, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.