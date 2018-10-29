Турчинов обсудил с эстонским коллегой проблему "Северного потока-2"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с председателем комитета национальной обороны парламента Эстонии Ханнесом Гансо, во время которой собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Европе в контексте агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Во время разговора также были обсуждены вопросы углубления двустороннего военно-технического сотрудничества и расширения сотрудничества между спецслужбами стран.

Также значительное внимание во время разговора было уделено вопросу продления странами ЕС санкций против РФ и проблеме строительства газопровода "Северный поток-2", которая представляет опасность и для украинской, и для европейской энергетических систем.

В свою очередь Гансо заверил, что Эстония остается на позициях приверженности поддержке европейского курса Украины, отмечается в сообщении.

Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.