Турчинов обсудил с эстонским коллегой проблему "Северного потока-2"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с председателем комитета национальной обороны парламента Эстонии Ханнесом Гансо, во время которой собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Европе в контексте агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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Во время разговора также были обсуждены вопросы углубления двустороннего военно-технического сотрудничества и расширения сотрудничества между спецслужбами стран.
Также значительное внимание во время разговора было уделено вопросу продления странами ЕС санкций против РФ и проблеме строительства газопровода "Северный поток-2", которая представляет опасность и для украинской, и для европейской энергетических систем.
В свою очередь Гансо заверил, что Эстония остается на позициях приверженности поддержке европейского курса Украины, отмечается в сообщении.
Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.
Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.