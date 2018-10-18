Осеннее обострение трусости: Турчинов посмеялся над заявлением Госдумы по Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отреагировал на заявление Госдумы РФ по Украине.

18 октября российские депутаты проголосовали за заявление, в котором говорится "об обострении ситуации в Украине".

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В документе, в частности, упоминается снятие анафемы с главы УПЦ КП Филарета и получение автокефалии от Константинопольского патриархата.

В этом заявлении Госдумы России также есть упоминание о марше "нацистов" 14 октября в Киеве, которые, по мнению российских депутатов, "открыто призывали к расправе над русскими и верующими УПЦ МП".

Это заявление Госдумы секретарь СНБО Александр Турчинов назвал свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты.

По его словам, никакого обострения ситуации, о котором говорят в России, в Украине нет.

Есть только осеннее обострение в умах российского военно-политического руководства,

– цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Секретарь Совбеза также упомянул о громком заявлении президента РФ о ядерном потенциале, которым он отличился накануне.

"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам", – подчеркнул Александр Турчинов.