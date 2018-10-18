Мы как мученики попадем в рай, а они просто "сдохнут", – Путин о ядерной агрессии

Глава Кремля Владимир Путин сказал, что в российской концепции применения ядерного оружия не предусмотрено предупреждающего удара. И в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные "сдохнут".

Об этом передает УНИАН.

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"Готовы ли мы, готов ли я использовать оружие, которое мы имеем в нашем распоряжении, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов? Я напомню, что говорил. А я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара", – сказал Путин.

Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое. Для непосвященных скажу еще раз. Это означает, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда убедимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор наносит удар по России, по нашей территории,

– заявил Путин.

По его словам, когда они убедятся, а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого нанесут удар в ответ.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, ибо даже покаяться не успеют", – уверен Путин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что у МИД есть "обоснованные подозрения" наличия ядерного оружия или инфраструктуры к нему в оккупированном Крыму, а сам полуостров превратился в одну большую российскую военную базу".