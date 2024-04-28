Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что масштабы "воровства" в городе впечатляют. В то же время задержание Иванова может быть связано с жесткой борьбой влиятельных российских ведомств за контроль Мариуполя.

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"Напилили" немало

В Мариуполе россиянами первым был построен объект "Невский". С этого, по мнению Андрющенко, все началось, и из-за него Иванов в итоге был задержан. Однако его арест связан не только с этим объектом.

Больше всего заместитель министра обороны украл (и продолжает это делать в СИЗО) на строительстве в Мариуполе филиала Нахимовского училища. Это большой и дорогостоящий объект по сравнению с "Невским". У училища будет несколько корпусов,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Кроме того, строится спортивный комплекс и ледовая арена, которая непосредственно привязана к Нахимовскому училищу. Эта ледовая арена – огромная, она велика для Мариуполя, даже когда он был полумиллионным городом.

"Это великое российское воровство. На этом они, конечно, "напилили" немало денег. Со всех сторон это совершенно ненужный объект в Мариуполе", – отметил он.

Продолжается большая "война" в Мариуполе

Иванов не первый, кто арестован из-за строительства в Мариуполе. Есть такой Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга – именно он "восстанавливал", а конкретнее – уничтожал Драматический театр.

Тогда как заметил Андрющенко, возникла пауза в его "восстановлении", потому что главный подрядчик и "кошелек" Беглова был арестован и содержался в СИЗО за это, что украл на ремонте Кремля. Однако его отпустили, и он продолжает строить в Мариуполе.

"Поэтому Иванова тоже не посадят. Его могут убить в тюрьме, потому что он очень многое знает. К тому же идет большая "война" в России между ФСБ и Минобороны. Жду ответ от Сергея Шойгу",– отметил он.

Кто контролирует Мариуполь

Хотя Иванов участвовал в построении космодрома "Восточный", храма минобороны России, а задержали его на третий год полномасштабной войны за "восстановление" Мариуполя. Это произошло из-за того, что оккупированные территории Украины контролирует ФСБ, поэтому, возможно, Иванов с кем-то из этого ведомства не поделил деньги. Это битва за зоны влияния.

Сегодня на строительство в Мариуполе, в частности железной дороги, направлены крупнейшие финансовые потоки в России. Кто контролирует Мариуполь, тот должен контролировать финансовый поток. А оказывается, что оккупированный город контролирует не только ФСБ, но и частично – министерство обороны, и, возможно, ФСБ это не понравилось и его представители воспользовались ситуацией,

– предположил советник городского головы Мариуполя.

Компромат на Иванова собирали в течение 5 лет, но почему-то только сейчас его решили арестовать. Это связано с тем, что у россиян нет больших успехов на фронте – Часов Яр им не удается взять.

"Поэтому сейчас воспользовались ситуацией и указали Шойгу на его место. Можно ожидать "войну" в Донецкой области между ФСБ и минобороны",– отметил Петр Андрющенко.

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