Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що масштаби "крадівництва" в місті вражають. Водночас затримання Іванова може бути пов'язано з жорсткою боротьбою впливових російських відомств за контроль Маріуполя.
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"Напиляли" чимало
В Маріуполі росіянами першим був побудований об'єкт "Нєвський". З цього, на думку Андрющенко, все почалось, і через нього Іванов у підсумку був затриманий. Проте його арешт пов'язаний не тільки з цим об'єктом.
Найбільше заступник міністра оборони вкрав (та продовжує це робити в СІЗО) на будівництві в Маріуполі філіалу Нахімовського училища. Це великий і дорогий об'єкт порівняно з "Нєвським". Училище матиме декілька корпусів,
– наголосив радник міського голови Маріуполя.
Окрім того, будується спортивний комплекс та льодова арена, яка безпосередньо прив'язана до Нахімовського училища. Ця льодова арена – величезна, вона завелика для Маріуполя, навіть коли він був півмільйонним містом.
"Це велике російське "крадівництво". На цьому вони, ясна річ, "напиляли" чимало грошей. Зі всіх боків це абсолютно не потрібний об'єкт в Маріуполі", – зазначив він.
Триває велика "війна" в Маріуполі
Іванов не перший, хто заарештований через будівництво в Маріуполі. Є такий Алєксандр Бєглов, губернатор Санкт-Петербурга – саме він "відбудовував", а точніше – знищував Драматичний театр.
Тоді, як зауважив Андрющенко, виникла пауза у його "відбудові", тому що головний підрядник і "гаманець" Бєглова був заарештований та тримався в СІЗО за те, що вкрав на ремонті Кремля. Проте його відпустили і він продовжує будувати в Маріуполі.
"Тому Іванова теж не посадять. Його можуть вбити в тюрмі, тому що він дуже багато знає. До того ж триває велика "війна" в Росії між ФСБ та Міноборони. Чекаю відповідь від Сєргєя Шойгу", – зазначив він.
Хто контролює Маріуполь
Хоча Іванов брав участь у побудові космодрому "Восточний", храму міноборони Росії, а затримали його на третій рік повномасштабної війни за "відбудову" Маріуполя. Це відбулось через те, що окуповані території України контролює ФСБ, тому, можливо, Іванов з кимось з цього відомства не поділив гроші. Це битва за зони впливу.
Сьогодні на будівництво в Маріуполі, зокрема залізниці, спрямовані найбільші фінансові потоки в Росії. Тому, хто контролює Маріуполь, той має контролювати фінансовий потік. А виявляється, що окуповане місто контролює не тільки ФСБ, але й частково – міністерство оборони, і можливо ФСБ це не сподобалось і його представники скористалися ситуацією,
– припустив радник міського голови Маріуполя.
Компромат на Іванова збирали впродовж 5 років, але чомусь тільки зараз його вирішили заарештувати. Це пов'язано з тим, що у росіян немає великих успіхів на фронті – Часів Яр їм не вдається взяти.
"Тому скористалися ситуацією і вказали Шойгу на його місце. Через це можна чекати на "війну" в Донецькій області між ФСБ та міноборони", – відзначив Петро Андрющенко.
Більше про арешт заступника Шойгу
- В Москві 23 квітня було затримано заступника міністра оборони Тимура Іванова. За інформацією слідчого комітету, його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі понад один мільярд рублів.
- Також суд наклав арешт на активи, зареєстровані на самого Іванова, а також його дружину та дітей. Крім того, Шойгу усунув Іванова з посади заступника міністра.
- Окрім Іванова, заарештовано його "поплічників" – підприємців Сєргєя Бородіна та Алєксандра Фоміна. Обидва звинувачуються у наданні хабарів.
- Розвідка Британії відзначає, що Іванов мав тісні зв'язки з Шойгу. Свою посаду він обійняв у 2016 році, і з цього часу став дуже багатою людиною, вів разом з родиною розкішний спосіб життя. Це погано корелювалось із заявою Владіміра Путіна щодо створення нової національної еліти, яка має складатися з героїв так званої "СВО".
- В британській розвідці наголосили, що скандал з Івановим є найгучнішим у міноборони Росії за останні 12 років.