Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що масштаби "крадівництва" в місті вражають. Водночас затримання Іванова може бути пов'язано з жорсткою боротьбою впливових російських відомств за контроль Маріуполя.

До теми Безглузда й смішна феєрія: як в Росії реагують на дії Путіна щодо заступника Шойгу

"Напиляли" чимало

В Маріуполі росіянами першим був побудований об'єкт "Нєвський". З цього, на думку Андрющенко, все почалось, і через нього Іванов у підсумку був затриманий. Проте його арешт пов'язаний не тільки з цим об'єктом.

Найбільше заступник міністра оборони вкрав (та продовжує це робити в СІЗО) на будівництві в Маріуполі філіалу Нахімовського училища. Це великий і дорогий об'єкт порівняно з "Нєвським". Училище матиме декілька корпусів,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Окрім того, будується спортивний комплекс та льодова арена, яка безпосередньо прив'язана до Нахімовського училища. Ця льодова арена – величезна, вона завелика для Маріуполя, навіть коли він був півмільйонним містом.

"Це велике російське "крадівництво". На цьому вони, ясна річ, "напиляли" чимало грошей. Зі всіх боків це абсолютно не потрібний об'єкт в Маріуполі", – зазначив він.

Триває велика "війна" в Маріуполі

Іванов не перший, хто заарештований через будівництво в Маріуполі. Є такий Алєксандр Бєглов, губернатор Санкт-Петербурга – саме він "відбудовував", а точніше – знищував Драматичний театр.

Тоді, як зауважив Андрющенко, виникла пауза у його "відбудові", тому що головний підрядник і "гаманець" Бєглова був заарештований та тримався в СІЗО за те, що вкрав на ремонті Кремля. Проте його відпустили і він продовжує будувати в Маріуполі.

"Тому Іванова теж не посадять. Його можуть вбити в тюрмі, тому що він дуже багато знає. До того ж триває велика "війна" в Росії між ФСБ та Міноборони. Чекаю відповідь від Сєргєя Шойгу", – зазначив він.

Хто контролює Маріуполь

Хоча Іванов брав участь у побудові космодрому "Восточний", храму міноборони Росії, а затримали його на третій рік повномасштабної війни за "відбудову" Маріуполя. Це відбулось через те, що окуповані території України контролює ФСБ, тому, можливо, Іванов з кимось з цього відомства не поділив гроші. Це битва за зони впливу.

Сьогодні на будівництво в Маріуполі, зокрема залізниці, спрямовані найбільші фінансові потоки в Росії. Тому, хто контролює Маріуполь, той має контролювати фінансовий потік. А виявляється, що окуповане місто контролює не тільки ФСБ, але й частково – міністерство оборони, і можливо ФСБ це не сподобалось і його представники скористалися ситуацією,

– припустив радник міського голови Маріуполя.

Компромат на Іванова збирали впродовж 5 років, але чомусь тільки зараз його вирішили заарештувати. Це пов'язано з тим, що у росіян немає великих успіхів на фронті – Часів Яр їм не вдається взяти.

"Тому скористалися ситуацією і вказали Шойгу на його місце. Через це можна чекати на "війну" в Донецькій області між ФСБ та міноборони", – відзначив Петро Андрющенко.

Більше про арешт заступника Шойгу