Между тем россияне с одной стороны смеются над этой ситуацией, с другой– разъяренные "z-паблики". Почему именно – 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Задержание Иванова

Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Вероятно, говорится о более чем одном миллионе рублей. Также в сети показали роскошные поместья заместителя Шойгу и раскрыли некоторые подробности его личной жизни.

"Я не встретила ни одного сочувствующего. Люди ржут. Там есть подробности "леопардового гламура": есть женщина-пропагандистка, которая переходит от одного министра к другому. Эти квартиры, которые записаны на "шофера Стасика"– абсолютная нелепая феерия",– сказала Романова.

Это все с одной стороны вызывает смех, а с другой– разъярение россиян, говорит Романова.

""Z-паблики" разъярены, что такое могло быть. До конца не верили о процветании коррупции. Уходит больше фактов. То есть это уровень минобороны– вот, что происходит в армии. Политологи видят с другой стороны, что это произошло накануне инаугурации Путина, который после будет менять руководство определенных звеньев. Заменит ли Шойгу– вопрос. Возможно, готовится его отставка",– отметила она.

Кроме этого прошли задержание и других чиновников в московской области за взятки.

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