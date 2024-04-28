Между тем россияне с одной стороны смеются над этой ситуацией, с другой– разъяренные "z-паблики". Почему именно – 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
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Задержание Иванова
Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Вероятно, говорится о более чем одном миллионе рублей. Также в сети показали роскошные поместья заместителя Шойгу и раскрыли некоторые подробности его личной жизни.
"Я не встретила ни одного сочувствующего. Люди ржут. Там есть подробности "леопардового гламура": есть женщина-пропагандистка, которая переходит от одного министра к другому. Эти квартиры, которые записаны на "шофера Стасика"– абсолютная нелепая феерия",– сказала Романова.
Это все с одной стороны вызывает смех, а с другой– разъярение россиян, говорит Романова.
""Z-паблики" разъярены, что такое могло быть. До конца не верили о процветании коррупции. Уходит больше фактов. То есть это уровень минобороны– вот, что происходит в армии. Политологи видят с другой стороны, что это произошло накануне инаугурации Путина, который после будет менять руководство определенных звеньев. Заменит ли Шойгу– вопрос. Возможно, готовится его отставка",– отметила она.
Кроме этого прошли задержание и других чиновников в московской области за взятки.
Что говорят о задержании Иванова: последние новости
- Задержание Иванова в России– результат действий ГУР МО. Заместителя Шойгу схватили из-за этого, что украинская разведка получила доступ к его документам и конфиденциальной информации для врага.
- Поговаривают, что настоящая причина ареста приспешника Сергея Шойгу – государственная измена. На очереди может быть сам Шойгу, который уже достаточно продолжительное время в шаге от "эффектного финала".
- Бывшую первую заместительницу главы правительства Подмосковья Светлану Стригункову также на днях задержали в Москве по подозрению в получении взятки. И это только начало.