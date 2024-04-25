К слову, в 2017 году министр обороны России прикрыл Иванова. Однако теперь росСМИ пишут, что Шойгу может стать следующим в истории со своим заместителем. Сможет ли действующий глава минобороны сохранить должность, рассказал 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Кто на самом деле руководит минобороны

Шойгу уже более года – еще до момента "эффектного финала" жизненной карьеры Евгения Пригожина – уже номинально руководил министерством обороны страны-агрессора.

Мне кажется, что конкретно минобороны руководит уже Николай Патрушев (секретарь совбеза России – 24 Канал). Это максимально реакционная, максимально негативная группа, которая создает "монструозный" вид России и приведет ее к фатальной катастрофе,

– отметил советник главы ОПУ.

По его словам, Шойгу – это абсолютно бесперспективный человек, который в российской власти никому не нужен. Кремль его как "сакральную жертву" обязательно реализует.

Репрессии – стандартное явление для российской истории. Через репрессии сначала идут "иноагенты", оппозиция или диссиденты, а потом – оно обязательно начинает "пожирать" своих. Ведь ресурса будет все меньше, возможности выжить будет все меньше, желание тотально все контролировать – будет все больше,

– сказал Подоляк.

Владимир Путин сейчас вообще мало что сознательно понимает. "Политбюро 2.0" постепенно будет "зачищать", избавляясь от всех тех, которые являются для них "чужаками" – такие, как Шойгу.

Работал ли Иванов на Украину

Россияне калькируют все, что уже было в их истории. Иванов достаточно плодотворно работал в атомной энергетике, потом первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко его вытеснил.

Иванов активно работал с Шойгу и был его доверенным лицом, которая отвечала за материальное обеспечение российской армии.

Безусловно, они "очень эффектно" ее обеспечивали. Можем ли мы поддержать, что он на нас работал? Да, безусловно. Любой человек, который эффективно обворовывает российский бюджет, "работает на страны Запада". Я с сарказмом говорю, но это для России очевидно,

– отметил советник председателя ОПУ.

По его словам, россияне намеренно повышают пропагандистский градус, истерию, что "все, кто против них, – это предатели и т.д.", они будут говорить, что "этот человек работал на украинскую, японскую и финскую разведку".

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