До слова, у 2017 році міністр оборони Росії прикрив Іванова. Проте тепер росЗМІ пишуть, що Шойгу може стати наступним в історії зі своїм заступником. Чи зможе чинний очільник міноборони зберегти посаду, розповів 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Хто насправді керує міноборони

Шойгу вже понад рік – ще до моменту "ефектного фіналу" життєвої кар'єри Євгєнія Пригожина – уже номінально керував міністерством оборони країни-агресора.

Мені здається, що конкретно міноборони керує вже Ніколай Патрушев (секретар радбезу Росії – 24 Канал). Це максимально реакційна, максимально негативна група, яка створює "монструозний" вигляд Росії та приведе її до фатальної катастрофи,

– зазначив радник голови ОПУ.

За його словами, Шойгу – це абсолютно безперспективна людина, яка у російській владі нікому не потрібна. Кремль його як "сакральну жертву" обов'язково реалізує.

Репресії – стандартне явище для російської історії. Через репресії спочатку йдуть "іноагенти", опозиція чи дисиденти, а потім – воно обов’язково починає "пожирати" своїх. Адже ресурсу буде все менше, можливості вижити буде все менше, бажання тотально все контролювати – буде все більше,

– мовив Подоляк.

Владімір Путін зараз взагалі мало що свідомо розуміє. "Політбюро 2.0" поступово "зачищатиме", позбавляючись від усіх тих, які є для них "чужинцями" – такі, як Шойгу.

Чи працював Іванов на Україну

Росіяни калькують все, що вже було в їхній історії. Іванов достатньо плідно працював в атомній енергетиці, потім перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко його витіснив.

Іванов активно працював з Шойгу та був його довіреною особою, яка відповідала за матеріальне забезпечення російської армії.

Безумовно, вони "дуже ефектно" її забезпечували. Чи можемо ми підтримати, що він на нас працював? Так, безумовно. Будь-яка людина, яка ефективно обкрадає російський бюджет, "працює на країни Заходу". Я з сарказмом говорю, але це для Росії очевидно,

– зауважив радник голови ОПУ.

За його словами, росіяни навмисно підвищують пропагандистський градус, істерію, що "всі, хто проти них, – це зрадники тощо", вони казатимуть, що "ця людина працювала на українську, японську й фінську розвідку".

Затримання заступника Шойгу