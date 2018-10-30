Польша выдвинула Германии жесткие обвинения из-за "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в вопросе строительства "Северного потока-2" Германия действует против позиции Евросоюза.

Об этом сообщает "Польское радио".

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По его словам, Европейская комиссия представляет определенную проевропейскую позицию, полагая, что на "Северный поток-2" должна распространяться третья газовая директива.

Это сделает проект, который мы критикуем, экономически невыгодным. Германия блокирует принятие этой директивы, работая на свой интерес. Поэтому Германия действует против позиции ЕС, если считать, что Еврокомиссия представляет эту позицию,

– подчеркнул Чапутович.

2 ноября, в Варшаве пройдут польско-немецкие межправительственные консультации. В Варшаву прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Одной из тем консультаций станут разногласия по строительству "Северного потока-2".

Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.