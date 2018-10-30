14:26
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, 29 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Польша выдвинула Германии жесткие обвинения из-за "Северного потока-2"

      205 Читати новину українською
      Строительство "Северного потока-2"
      Строительство "Северного потока-2" / deschide.md

      Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в вопросе строительства "Северного потока-2" Германия действует против позиции Евросоюза.

      Об этом сообщает "Польское радио".

      Читайте также: Турчинов обсудил с эстонским коллегой проблему "Северного потока-2"

      По его словам, Европейская комиссия представляет определенную проевропейскую позицию, полагая, что на "Северный поток-2" должна распространяться третья газовая директива.

      Это сделает проект, который мы критикуем, экономически невыгодным. Германия блокирует принятие этой директивы, работая на свой интерес. Поэтому Германия действует против позиции ЕС, если считать, что Еврокомиссия представляет эту позицию,
      – подчеркнул Чапутович.

      2 ноября, в Варшаве пройдут польско-немецкие межправительственные консультации. В Варшаву прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Одной из тем консультаций станут разногласия по строительству "Северного потока-2".

      Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Новости Польши Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как побороть травлю детей в школах: интервью с психологом
      сегодня , 14:00 Как побороть травлю детей в школах: интервью с психологом
      Євгенія Мазур
      Про гидкий та цілком передбачуваний фінал п'яної ДТП за участю бізнесмена Киященка
      сегодня , 13:21 Про гидкий та цілком передбачуваний фінал п'яної ДТП за участю бізнесмена Киященка
      Тетяна Мартинюк
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      29 октября , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: последние новости
      сегодня , 12:28 Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: последние новости
      Пропаганда Кремля в дії: як травмують український мозок
      сегодня , 12:00 Пропаганда Кремля в дії: як травмують український мозок
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Автомобиль взорвался в Мариуполе: есть жертвы
       31 марта 2017 , 10:34
      Какую жизнь устроил себе Манафорт за деньги Януковича
       24 февраля , 22:13
      "Это большой позор для нашего футбола. Игрока дискриминируют за герб его страны". Как испанцы реагируют на скандал вокруг Зозули
       3 февраля 2017 , 11:06
      Левченко: Шансов в Лозанне у Динамо не так много
       20 ноября 2017 , 10:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук