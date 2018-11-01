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      "Північний потік-2" та Україна: Меркель хоче, щоб Київ мав гарантії

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      "Північний потік-2" та Україна: Меркель хоче, щоб Київ мав гарантії

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розглядає проект газопроводу "Північний потік-2", який так пропагує Росія, не так критично, як це робить офіційний Київ. Також вона переконує, що виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

      Таку заяву вона зробила під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм

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      "Що стосується "Північного потоку-2", нам відомо, що Україна відхиляє цей проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії для України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль", – зауважила політик.

      За її словами, доходи від транзиту газу є важливими для бюджету України.

      Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович звинуватив Німеччину в тому, що та щодо будівництва "Північного потоку-2» діє проти позиції Євросоюзу.

      Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      як розгортається ситуація навколо будівництва "Північного потоку-2": хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини політики Ангела Меркель Газовий конфлікт Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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