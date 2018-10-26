На сьогодні газопровід "Північний потік-2" розділив Євросоюз, через що став величезною загрозою для європейської спільноти.

Про це на Безпековому форумі-2018 у Львові заявила Река Cмеркені, віце-президент впливової організації зі США CEPA.

Енергетичні рішення Росії були болісними і успішними в тому плані, що посіяли розбрат і невпевненість серед європейців. Більше того, цей проект може повністю поставити Європу у політичну залежність від Росії,

– застерегла Cмеркені.

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Вона також розповіла, що зараз говорять про те, що у Європі триває занепад розробок газових родовищ і водночас збільшується споживання природного газу. Проте, за словами віце-президента СЕРА, навіть це не може виправдати реалізацію проекту "Північний потік-2".

Бо безпека важливіша за певні економічні вигоди. Тому ми не хочемо, щоб цей проект реалізовувався, бо Росія використовує поставки газу, щоб впливати на Європу,

– наголосила Cмеркені.

Нагадаємо Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.