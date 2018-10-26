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      "Северный поток-2" разделил Евросоюз

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      "Северный поток-2" разделил Евросоюз
      "Северный поток-2" разделил Евросоюз / Фото из свободных сетей

      На сегодня газопровод "Северный поток-2" разделил Евросоюз, за что стал огромной угрозой для европейского сообщества.

      Об этом на форуме по безопасности-2018 во Львове заявила Река Смеркени, вице-президент влиятельной организации из США CEPA.

      Энергетические решения России были болезненными и успешными в том плане, что посеяли раздор и неуверенность среди европейцев. Более того, этот проект может полностью поставить Европу в политическую зависимость от России,
      – предостерегла Смеркени.

      Читайте также: Европа не должна поддерживать "Северный поток-2": США сделали жесткое заявление

      Она также рассказала, что сейчас говорят о том, что в Европе продолжается упадок разработок газовых месторождений и одновременно увеличивается потребление природного газа. Однако, по словам вице-президента СЭРА, даже это не может оправдать реализацию проекта "Северный поток-2".

      Потому что безопасность важнее определенных экономических выгод. Поэтому мы не хотим, чтобы этот проект реализовывался, потому что Россия использует поставки газа, чтобы влиять на Европу,
      – подчеркнула Смеркени.

      Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

      Теги: Новости Украины Форум безопасности во Львове Новости России Новости политики Евросоюз Европа Северный поток-2 Энергетика
      Источник: 24 канал
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