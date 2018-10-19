Европа не должна поддерживать "Северный поток-2": США сделали жесткое заявление

Для стран Европы неприемлема поддержка строительства газопровода "Северный поток-2" , ведь это усиливает их энергетическую зависимость от Российской Федерации.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уесс Митчелл на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

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Чиновник отметил, что Соединенные Штаты ожидают от стран, которым помогают, что они не будут способствовать соперникам. По его словам, это делает эти страны более уязвимыми для самой России, ради защиты от которой они присоединились к НАТО.

Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость от той самой России, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать такие проекты, как Северный поток-2.

– подчеркнул Митчелл.

Отметим, что вероятнее всего, его слова были предназначены для Германии, которая ранее заявила, что не намерена отказываться от строительства "Северного потока-2", несмотря на агрессию РФ против Украины.

Mitchell: “A second principle for America is that we expect those whom America helps to not abet our rivals… [making] the region more vulnerable to the very Russia that these states joined NATO to protect themselves against.”#ACEurasia pic.twitter.com/lBX6BVT0F5 — Atlantic Council (@AtlanticCouncil) 18 октября 2018 г.

Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.