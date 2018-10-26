18:23
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Росія може використати "Північний потік-2" для військової розвідки

      607 Читать новость на русском
      Росія може розмістити на "Північному потоці-2" розвідувальне обладнання
      Росія може розмістити на "Північному потоці-2" розвідувальне обладнання / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація буде використовувати газопровід "Північний потік-2" у Європі не лише для транспортування газу. Вона може розмістити на ньому розвідувальне обладнання, як це було зроблено у Чорному морі.

      Про це заявив експерт центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар на Безпековому форумі-2018 у Львові.

      Читайте також: Європа не повинна підтримувати "Північний потік-2": США зробили жорстку заяву

      Північного потоку-2 ще немає, але шкода від нього вже є – це розкол в Євросоюзі і напруження між країнами НАТО. Тепер уявімо, що проект запрацює реально. Плюс з’явиться Турецький потік. Що буде далі? З'явиться серйозна залежність Європи від Росії, а залежність, по суті, створює слабкість. А слабкість перетвориться у вразливість. У такій ситуації, лише питання часу, коли супротивник скористається вашою вразливістю, щоб зрештою змусити вас виконувати його правила гри,
      – сказав експерт.

      За його словами, реалізація проекту "Північний потік-2", на перший погляд, не виглядає загрозливою, але Москва може використати газопровід у власних цілях.

      "Росія може використати його не лише для транспортування газу – там зручно може розміщуватися розвідувальне обладнання. Європейські скептики не вірять у це, вони думають лише про прибутки від транспортування газу. Але воєнно-морські фахівці кажуть: це цілком можливо! Щоб зрозуміти, як РФ може використати Північний потік-2, достатньо подивитися на її дії в Азовському і Чорному морях", – наголосив Гончар.

      Він розповів, що Росія встановила на вишках у Чорному морі, які захопила ще під час незаконної анексії Криму, системи слідкування за надводною обстановкою. Тепер вони контролюють не лише території поблизу окупованого півострова, а навіть і територію Одеси, де регулярно бувають кораблі НАТО.

      Нагадаємо Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Безпековий форум у Львові Європа Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На пляжах Одеси радять тимчасово не купатися: названо причину
       14 серпня 2017 , 23:00
      "Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій
       18 грудня 2014 , 23:35
      "Спортінг" оцінив півзахисника "Динамо" у 60 мільйонів євро
       15 червня 2016 , 11:03
      Венгер пояснив причини провалу "Арсенала" в матчі проти "Баварії"
       16 лютого 2017 , 08:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук