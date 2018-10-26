Росія може використати "Північний потік-2" для військової розвідки

Російська Федерація буде використовувати газопровід "Північний потік-2" у Європі не лише для транспортування газу. Вона може розмістити на ньому розвідувальне обладнання, як це було зроблено у Чорному морі.

Про це заявив експерт центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар на Безпековому форумі-2018 у Львові.

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Північного потоку-2 ще немає, але шкода від нього вже є – це розкол в Євросоюзі і напруження між країнами НАТО. Тепер уявімо, що проект запрацює реально. Плюс з’явиться Турецький потік. Що буде далі? З'явиться серйозна залежність Європи від Росії, а залежність, по суті, створює слабкість. А слабкість перетвориться у вразливість. У такій ситуації, лише питання часу, коли супротивник скористається вашою вразливістю, щоб зрештою змусити вас виконувати його правила гри,

– сказав експерт.

За його словами, реалізація проекту "Північний потік-2", на перший погляд, не виглядає загрозливою, але Москва може використати газопровід у власних цілях.

"Росія може використати його не лише для транспортування газу – там зручно може розміщуватися розвідувальне обладнання. Європейські скептики не вірять у це, вони думають лише про прибутки від транспортування газу. Але воєнно-морські фахівці кажуть: це цілком можливо! Щоб зрозуміти, як РФ може використати Північний потік-2, достатньо подивитися на її дії в Азовському і Чорному морях", – наголосив Гончар.

Він розповів, що Росія встановила на вишках у Чорному морі, які захопила ще під час незаконної анексії Криму, системи слідкування за надводною обстановкою. Тепер вони контролюють не лише території поблизу окупованого півострова, а навіть і територію Одеси, де регулярно бувають кораблі НАТО.

Нагадаємо Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.