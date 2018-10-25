Как Россия может использовать "Северный поток-2" в Европе: объяснение эксперта

Российская Федерация будет использовать газопровод "Северный поток-2" в Европе не только для транспортировки газа. Она может разместить на нем разведывательное оборудование, как это было сделано в Черном море.

Об этом заявил эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар на Форуме по безопасности-2018 во Львове.

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Северного потока-2 еще нет, но вред от него уже есть – это раскол в Евросоюзе и напряжение между странами НАТО. Теперь представим, что проект заработает реально. Плюс появится Турецкий поток. Что будет дальше? Появится серьезная зависимость Европы от России, а зависимость, по сути, создает слабость. А слабость превратится в уязвимость. В такой ситуации, только вопрос времени, когда противник воспользуется вашей уязвимостью, чтобы в конечном итоге заставить вас выполнять его правила игры,

– сказал эксперт.

По его словам, реализация проекта "Северный поток-2", на первый взгляд, не выглядит угрожающей, но Москва может использовать газопровод в собственных целях.

"Россия может использовать его не только для транспортировки газа – там удобно может находиться разведывательное оборудование. Европейские скептики не верят в это, они думают только о прибыли от транспортировки газа. Но военно-морские специалисты говорят: это вполне возможно! Чтобы понять, как РФ может использовать Северный поток-2, достаточно посмотреть на ее действия в Азовском и Черном морях", – подчеркнул Гончар.

Он рассказал, что Россия установила на вышках в Черном море, которые захватила еще во время незаконной аннексии Крыма, системы слежения за надводной обстановкой. Теперь они контролируют не только территории вблизи оккупированного полуострова, а даже и территорию Одессы, где регулярно бывают корабли НАТО.

Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.