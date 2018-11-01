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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Меркель закликала не спокушати українців субсидіями та безкоштовним газом

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / gettyimages

      Парламентарі не повинні обнадіювати українців можливістю отримувати енергоносії безкоштовно через механізм субсидій.

      Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на зустрічі зі спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм і главами парламентських фракцій, передає "Інтерфакс-Україна".

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      "Моє прохання, саме що стосується цін на енергоносії, – питання контроверсійне та суперечливе – навіть якщо є різні думки щодо цін на енергоносії, не потрібно, щоб виникало враження, щоб населення думало, що газ або нафту можна отримати за нульовим тарифом", – сказала Меркель.

      Але якщо всі отримують субсидії, навіть ті, хто можуть собі дозволити (оплачувати енергоносії самостійно – "24"), тут про успіх не можна говорити,
      – наголосила А.Меркель.

      Додамо, що у четвер, 1 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Києва з одноденним візитом, аби зустрітись з вищим керівництвом України. У центрі уваги – ситуація на Донбасі, виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії.

      Теги: Новини України Тарифи на газ Субсидії Ангела Меркель комунальні послуги
      Джерело: 24 Канал
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