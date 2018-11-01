Меркель закликала не спокушати українців субсидіями та безкоштовним газом

Парламентарі не повинні обнадіювати українців можливістю отримувати енергоносії безкоштовно через механізм субсидій.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на зустрічі зі спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм і главами парламентських фракцій, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Моє прохання, саме що стосується цін на енергоносії, – питання контроверсійне та суперечливе – навіть якщо є різні думки щодо цін на енергоносії, не потрібно, щоб виникало враження, щоб населення думало, що газ або нафту можна отримати за нульовим тарифом", – сказала Меркель.

Але якщо всі отримують субсидії, навіть ті, хто можуть собі дозволити (оплачувати енергоносії самостійно – "24"), тут про успіх не можна говорити,

– наголосила А.Меркель.

Додамо, що у четвер, 1 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Києва з одноденним візитом, аби зустрітись з вищим керівництвом України. У центрі уваги – ситуація на Донбасі, виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії.