Меркель призвала не искушать украинцев субсидиями и бесплатным газом

Парламентарии не должны обнадеживать украинцев возможностью получать энергоносители бесплатно через механизм субсидий.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием и главами парламентских фракций, передает "Интерфакс-Украина".

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"Моя просьба, именно что касается цен на энергоносители – вопрос контроверсионный и противоречивый – даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не нужно, чтобы возникало впечатление, чтобы население думало, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", – сказала Меркель.

Но если все получают субсидии, даже те, кто могут себе позволить (оплачивать энергоносители самостоятельно - "24"), здесь об успехе нельзя говорить,

– отметила А.Меркель.

Добавим, что в четверг, 1 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с однодневным визитом, чтобы встретиться с высшим руководством Украины. В центре внимания – ситуация на Донбассе, выполнение Минских договоренностей и введение миротворческой миссии.