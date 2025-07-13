Командир батальйону "Онуки Адольфівни" 66 окремої механізованої бригади Юрій "Юдж" Горобець розповів 24 Каналу, що противник нарощує свої сили та засоби задля наступу на населені пункти в напрямку міста Лиман. Українським військовим вдається контролювати ситуацію, але ворог, на жаль, накопичив велику кількість особового складу.

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Чи змінилась кількість і методи російських атак?

Юрій "Юдж" Горобець підкреслив, що інтенсивність російських атак збільшилась в рази. Окупанти й далі продовжують використовувати тактику "випаленої землі".

Важливо! Зараз триває збір на БпЛА для батальйону "Онуки Адольфівни" 66 окремої механізованої бригади. Нашим захисника потрібні безпілотники для ще більш ефективної оборони на Лиманському напрямку. Долучитись можна за посиланням.

Перед початком штурму росіяни спочатку використовують артилерію, дрони та авіацію, щоб зруйнувати фортифікації, а тоді йдуть в наступ. Крім того, вони намагаються брати під контроль і логістичні шляхи Сил оборони.

Ми, наскільки це можливо, намагаємось проводити інженерні роботи, щоб убезпечити дороги від дронів противника, адже безпілотники на оптоволокні дають росіянами можливість працювати там, де немає горизонтів. Це наражає на небезпеку особовий склад, під час транспортування необхідних засобів на позиції,

– пояснив командир батальйону "Онуки Адольфівни".

Він зауважив, що окупанти працюють доволі помірковано, адже, спробувавши різні способи штурму, зокрема на техніці, без техніки, на мототехніці чи пішки малими групами, придумали новий спосіб — міксувати всі ці види наступу.

"Вони здійснюють штурмові дії одразу на декількох напрямках, щоб розтягувати нашу оборону і засоби ураження", – сказав Юрій "Юдж" Горобець.

Чи змінилося співвідношення сил на фронті?

Нещодавно була інформація, що на Лиманському напрямку проти 1 нашого піхотинця могло бути від 8 до 15 окупантів. Юрій "Юдж" підкреслив, що зараз ситуація зовсім не змінилась.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: карта

У нас людей стає не більше, хоч ми й боремось за кожного військовослужбовця, адже це неоціненний ресурс держави. У противника із цим проблем немає. Росіяни не бережуть свій особовий склад, але в них і немає проблем ні з мобілізацією, ні з рекрутингом,

– зауважив він.

Навала противника, на жаль, дуже сильна через колосальну перевагу. Проте, за словами командира батальйону, ефективно боротись із ворогом допомагає використання дронів. Саме тому важливо, щоб військо мало достатньо цих засобів ураження.

Крім того, він закликав долучатися до 66 окремої механізованої бригади, щоб спільно давати відсіч ворогу.