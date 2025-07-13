Командир батальона "Внуки Адольфивны" 66 отдельной механизированной бригады Юрий "Юдж" Горобец рассказал 24 каналу, что противник наращивает свои силы и средства для наступления на населенные пункты в направлении города Лиман. Украинским военным удается контролировать ситуацию, но враг, к сожалению, накопил большое количество личного состава.

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Изменилось ли количество и методы российских атак?

Юрий "Юдж" Горобец подчеркнул, что интенсивность российских атак увеличилась в разы. Оккупанты и дальше продолжают использовать тактику "выжженной земли".

Важно! Сейчас идет сбор на БпЛА для батальона "Внуки Адольфовны" 66 отдельной механизированной бригады. Нашим защитникам нужны беспилотники для еще более эффективной обороны на Лиманском направлении. Приобщиться можно по ссылке.

Перед началом штурма россияне сначала используют артиллерию, дроны и авиацию, чтобы разрушить фортификации, а потом идут в наступление. Кроме того, они пытаются брать под контроль и логистические пути Сил обороны.

Мы, насколько это возможно, пытаемся проводить инженерные работы, чтобы обезопасить дороги от дронов противника, ведь беспилотники на оптоволокне дают россиянами возможность работать там, где нет горизонтов. Это подвергает опасности личный состав, во время транспортировки необходимых средств на позиции,

– пояснил командир батальона "Внуки Адольфовны".

Он отметил, что оккупанты работают довольно умеренно, ведь, попробовав различные способы штурма, в частности на технике, без техники, на мототехнике или пешком малыми группами, придумали новый способ - миксовать все эти виды наступления.

"Они осуществляют штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, чтобы растягивать нашу оборону и средства поражения", – сказал Юрий "Юдж" Горобец.

Изменилось ли соотношение сил на фронте?

Недавно была информация, что на Лиманском направлении против 1 нашего пехотинца могло быть от 8 до 15 оккупантов. Юрий "Юдж" подчеркнул, что сейчас ситуация совсем не изменилась.

Какая ситуация на Лиманском направлении: карта

У нас людей становится не больше, хотя мы и боремся за каждого военнослужащего, ведь это неоценимый ресурс государства. У противника с этим проблем нет. Россияне не берегут свой личный состав, но у них и нет проблем ни с мобилизацией, ни с рекрутингом,

– отметил он.

Нашествие противника, к сожалению, очень сильное из-за колоссального преимущества. Однако, по словам командира батальона, эффективно бороться с врагом помогает использование дронов. Именно поэтому важно, чтобы войско имело достаточно этих средств поражения.

Кроме того, он призвал участвовать в 66 отдельной механизированной бригады, чтобы совместно давать отпор врагу.