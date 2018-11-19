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      У Путіна прокоментували заяву прем'єра Польщі про можливий напад Москви на Київ

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      У Путіна прокоментували заяву прем'єра Польщі про можливий напад Москви на Київ

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького стосовно можливого нападу Москви на Київ після завершення будівництва "Північного потоку-2", невдалою інсинуацією.

      Нагадаємо, Моравецький застеріг, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні. На думку польського прем'єра, якщо після будівництва "Північного потоку-2" виявиться, що українська газотранспортна система не потрібна, то "що зупинить Володимира Путіна піти на Київ?".

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      "Це невдала заява. "Північний потік-2" – це комерційно вигідний і економічно обґрунтований проект, причому він економічно привабливий не лише для постачальника – Російської Федерації, – а й для одержувачів газу в Європі, перш за все Німеччини", – прокоментував Пєсков, передає ТАСС

      Він переконує, що у випадку будівництва "Північного потоку-2" економіка говорить сама за себе. Мовляв, альтернативний американський газ значно дорожчий.

      Подібні інсинуації – це, напевно, з розряду спроб політизувати проект. Багато нападок, ми чуємо прямі погрози на адресу цього проекту з боку США. Ці ні що інше, як прояв нечесної конкуренції і спроба змусити європейців купувати невигідне їм дорожче американське паливо,
      – заявили у Кремлі. 

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Останні новини щодо будівництва "північного потоку-2"
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Польщі Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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