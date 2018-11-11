"Північний потік-2" зазнає невдачі": США збираються заблокувати російський проект

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що існує можливість того, що російський проект "Північний потік-2" заблокують.

Про це повідомляє УНН.

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Політик зазначив, що "комерційне використання проекту "Північний потік-2" зазнає невдачі", і сам проект заблокують.

Безумовно, така можливість існує, і ми говорили про це у Польщі. В Європейському Союзі дуже мало країн, які підтримують "Північний потік-2". Ми виступаємо рішуче проти нього – це офіційна позиція Сполучених Штатів,

– сказав Рік Перрі.



Міністр енергетики США Рік Перрі

Крім того, він додав, що США буде робити все можливе, аби надати членам Європейського Союзу якнайбільше можливостей у цьому питанні.

Це стосується не тільки продажу Сполученими Штатами скрапленого природного газу Європі. Ми підтримуємо Трансадріатичний газопровід, який принесе каспійський газ в південну частину Європи,

– зазначив міністр.

Нагадаємо, що Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.