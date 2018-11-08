У Німеччині запевнили, що "Північний потік-2" є доповненням до транзиту Україною

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр вважає, що газогін "Північний потік-2" має бути не заміною транзиту газу через територію України, а його доповненням.

Про це повідомляє DW.

Читайте також: "Уряд Німеччини розколює членів ЄС": у Європарламенті зробили заяву щодо "Північного потоку-2"

З такою заявою виступив Альтмаєр на тематичній сировинній конференції у німецькому Потсдамі.

Він також висловився за необхідність поліпшення відносин з Росією.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм заявила, що розглядає проект газопроводу "Північний потік-2", який так пропагує Росія, не так критично, як це робить офіційний Київ. Також вона переконує, що виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.