"Северный поток-2 "терпит неудачу": США собираются заблокировать российский проект

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что существует возможность того, что российский проект "Северный поток-2" заблокируют.

Об этом сообщает УНН.

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Политик отметил, что "коммерческое использование проекта "Северный поток-2" потерпит неудачу", и сам проект заблокируют.

Безусловно, такая возможность существует, и мы говорили об этом в Польше. В Европейском Союзе очень мало стран, которые поддерживают "Северный поток-2". Мы выступаем решительно против него – это официальная позиция Соединенных Штатов,

– сказал Рик Перри.



Министр энергетики США Рик Перри

Кроме того, он добавил, что США будут делать все возможное, чтобы предоставить членам Европейского Союза как можно больше возможностей в этом вопросе.

Это касается не только продажи Соединенными Штатами сжиженного природного газа в Европе. Мы поддерживаем Трансадриатический газопровод, который доставит каспийский газ в южную часть Европы,

– отметил министр.

Напомним, что Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2" Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.