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      Наслідки для України через "Північний потік-2": у НАТО зробили важливу заяву

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      У НАТО закликають запобігти енергоізоляції України через "Північний потік-2"
      У НАТО закликають запобігти енергоізоляції України через "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Країни-члени НАТО повинні докласти зусиль, щоб уникнути енергетичної ізоляції України через можливе будівництво "Північного потоку-2". Асамблея також закликає інвестувати у газові і нафтові проекти, що стануть альтернативою для російських.

      Про це мовиться у проекті резолюції ПА НАТО "Енергетична безпека: стратегічний виклик для Альянсу", пише "Укрінформ".

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      Так, учасники НАТО закликають подбати про енергетичне забезпечення України у зв'язку з можливою побудовою "Північного потоку-2".

      Асамблея закликає забезпечити, що Україна не буде ізольованою з точки зору енергетичної безпеки, незважаючи на зусилля Росії із побудови трубопроводу навколо цієї країни і підвищення ризику інвестування в українську енергетичну сферу,
      – зазначають автори резолюції.

      Окрім того, у Парламентській асамблеї НАТО також закликали "визначити потенційно вигідні та безпечні інфраструктурні проекти" для збільшення поставки нафти й газу до Європи з Кавказу й Центральної Азії.

      "Асамблея закликає відповідно інвестувати у відновлювальні джерела енергії та інші сфери енергетики, що надають часткову альтернативу російському газу й нафті", – мовиться у документі.

      До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм заявила, що розглядає проект газопроводу "Північний потік-2", який так пропагує Росія, не так критично, як це робить офіційний Київ. Також вона переконує, що виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: НАТО Новини Росії Новини політики Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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