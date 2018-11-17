Наслідки для України через "Північний потік-2": у НАТО зробили важливу заяву

Країни-члени НАТО повинні докласти зусиль, щоб уникнути енергетичної ізоляції України через можливе будівництво "Північного потоку-2". Асамблея також закликає інвестувати у газові і нафтові проекти, що стануть альтернативою для російських.

Про це мовиться у проекті резолюції ПА НАТО "Енергетична безпека: стратегічний виклик для Альянсу", пише "Укрінформ".

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Так, учасники НАТО закликають подбати про енергетичне забезпечення України у зв'язку з можливою побудовою "Північного потоку-2".

Асамблея закликає забезпечити, що Україна не буде ізольованою з точки зору енергетичної безпеки, незважаючи на зусилля Росії із побудови трубопроводу навколо цієї країни і підвищення ризику інвестування в українську енергетичну сферу,

– зазначають автори резолюції.

Окрім того, у Парламентській асамблеї НАТО також закликали "визначити потенційно вигідні та безпечні інфраструктурні проекти" для збільшення поставки нафти й газу до Європи з Кавказу й Центральної Азії.

"Асамблея закликає відповідно інвестувати у відновлювальні джерела енергії та інші сфери енергетики, що надають часткову альтернативу російському газу й нафті", – мовиться у документі.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм заявила, що розглядає проект газопроводу "Північний потік-2", який так пропагує Росія, не так критично, як це робить офіційний Київ. Також вона переконує, що виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.