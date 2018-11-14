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      Вашингтон може заблокувати "Північний потік-2": у "Газпромі" покепкували з погроз США

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      У "Газпромі" відповіли на погрози США заблокувати будівництво "Північного потоку-2"
      У "Газпромі" відповіли на погрози США заблокувати будівництво "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      У "Газпромі" переконані, що "Північний потік-2" вдасться реалізувати успішно. Усі наміри з боку США щодо припинення будівництва не є для проекту загрозою.

      Про це заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер, пише "Коммерсант".

      Читайте також: "Північний потік-2" зазнає невдачі": США збираються заблокувати російський проект

      24 канал писав, що нещодавно посол США в ЄС Гордон Сондленд зробив заяву щодо будівництва "Північного потоку-2". Американський дипломат стверджує, що у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є багато інструментів для того, щоб зупинити проект.

      Натомість у російській корпорації такі погрози Вашингтона сприйняли із сарказмом.

      Ну ви ж все самі бачите – 200 кілометрів вже побудували. І інше добудуємо,
      – сказав Міллер.

      До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм заявила, що розглядає проект газопроводу "Північний потік-2", який так пропагує Росія, не так критично, як це робить офіційний Київ. Також вона переконує, що виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

      Що таке "Північний потік-2"?
      Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Північний потік-2 Газпром
      Джерело: 24 Канал
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