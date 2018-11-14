Вашингтон может заблокировать "Северный поток-2": в "Газпроме" посмеялись над угрозами США

В "Газпроме" убеждены, что "Северный поток-2" удастся успешно реализовать. Все заявления со стороны США о прекращении строительства не является для проекта угрозой.

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пишет "Коммерсант".

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24 канал писал, что недавно посол США в ЕС Гордон Сондленд сделал заявление о строительстве "Северного потока-2". Американский дипломат утверждает, что у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа есть много инструментов для того, чтобы остановить проект.

В то же время в российской корпорации такие угрозы Вашингтона восприняли с сарказмом.

Ну вы же все сами видите – 200 километров уже построили. И другое достроим,

– сказал Миллер.

К слову, канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект газопровода "Северный поток-2", который так пропагандирует Россия, не так критично, как это делает официальный Киев. Также она утверждает, что выступает за сохранение гарантий транзита газа по территории Украины.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.