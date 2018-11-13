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      В США угрожают новыми инструментами, которые остановят "Северный поток-2"

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      Строительство "Северного потока-2"
      Строительство "Северного потока-2" / Фото: nord-stream2.com

      Посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа есть много инструментов для того, чтобы остановить газопровод "Северный поток-2".

      Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

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      Он выразил обеспокоенность из-за того, что Европа может в одностороннем порядке зависеть от российского газа. И подчеркнул, что США еще не использовали все инструменты, которые могли бы серьезно подорвать или остановить проект.

      Если эта философия не будет принята и проект "Северный поток" продолжится, то у президента (Дональда Трампа) есть много других инструментов в распоряжении, я сейчас не буду перечислять все, чтобы попытаться остановить проект,
      – заявил Сондленд.

      Он также добавил, что США в этом вопросе имеют собственный интерес из-за продажи сжиженного газа Европе. Посол назвал зависимость от российского газа геополитической ошибкой.

      "Мы не хотим, чтобы кто-то посреди зимы отключил газ, когда начнется политический кризис", – отметил Сондленд.

      Посол подчеркнул, что если энергоснабжение Европы будет уязвимым, от этого пострадают и США.

      К слову, канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект газопровода "Северный поток-2", который так пропагандирует Россия, не так критично, как это делает официальный Киев. Также она утверждает, что выступает за сохранение гарантий транзита газа по территории Украины.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Евросоюз Северный поток-2 Новости США
      Источник: 24 Канал
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