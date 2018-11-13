У США погрожують новими інструментами, які зупинять "Північний потік-2"

Посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є багато інструментів для того, щоб зупинити газопровід "Північний потік-2".

Про це повідомляє Berliner Morgenpost.

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Він висловив стурбованість через те, що Європа може в односторонньому порядку залежати від російського газу. І наголосив, що США ще не використали всі інструменти, які могли б серйозно підірвати або зупинити проект.

Якщо ця філософія не буде прийнята і проект "Північний потік" продовжиться, то у президента (Дональда Трампа) є багато інших інструментів в розпорядженні, я зараз не буду перераховувати все, щоб спробувати зупинити проект,

– заявив Сондленд.

Він також додав, що США у цьому питанні мають власний інтерес через продаж скрапленого газу Європі. Посол назвав залежність від російського газу геополітичною помилкою.

"Ми не хочемо, щоб хтось посеред зими відключив газ, коли почнеться політична криза", - зазначив Сондленд.

Посол підкреслив, що якщо енергопостачання Європи буде вразливим, від цього постраждають і США.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм заявила, що розглядає проект газопроводу "Північний потік-2", який так пропагує Росія, не так критично, як це робить офіційний Київ. Також вона переконує, що виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.