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      "Це робить членів НАТО вразливими": в Альянсі озвучили серйозні загрози з боку Кремля

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      Енергетична безпека є ключовим занепокоєнням Альянсу, – Парламентська Асамблея НАТО
      Енергетична безпека є ключовим занепокоєнням Альянсу, – Парламентська Асамблея НАТО / Фото з відкритих джерел

      У НАТО серйозно занепокоєні енергетичною безпекою. Так, використання Кремлем газу як інструменту політичного примусу робить Європу та членів НАТО стратегічно вразливими.

      Про це йдеться у проекті резолюції Парламентської асамблеї НАТО "Енергетична безпека: стратегічний виклик для Альянсу", пише Укрінформ.

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      Так, у Парламентській асамблеї зазначають, що проблема диверсифікації джерел постачання енергії потребує якнайшвидшого вирішення.

      Асамблея визнає, що енергетична безпека викликає серйозне занепокоєння у НАТО, оскільки надмірне покладання на будь-якого одного постачальника енергії до Європи робить членів НАТО стратегічно вразливими,
      – зазначається у документі.

      Окрім того, у проекті резолюції дипломати зазначають, що використання Росією газу як інструменту політичного примусу може спричинити серйозні перебої із постачанням енергетичних ресурсів до Європи. За їхніми словами, до таких дій Росія вдалася у 2006 та 2009 роках в Україні.

      "Асамблея стурбована дестабілізуючим ефектом й невиправданим впливом, який надмірне покладання на російську енергію може мати на Європу та Альянс", – зазначається у документі.

      В Асамблеї також наголошують, що особливо небезпечними такі дії Росії є у контексті втручання Кремля в іноземні вибори та продовження окупації Криму й агресії на Сході України. З огляду на це в проекті резолюції звертається окрема увага на необхідність побудови нафтопроводу із Азербайджану до ЄС.

      Асамблея визнає важливий внесок, який нові мережі трубопроводів, таких як Південний газотранспортний коридор із Азербайджана до Південної Європи, може зробити для колективної енергетичної безпеки, 
      – мовиться у резолюції.

      До слова, раніше в Асамблеї наголосили, що країни-члени НАТО повинні докласти зусиль для уникнення енергетичної ізоляції України через можливе будівництво "Північного потоку-2". Асамблея також закликає інвестувати у газові і нафтові проекти, що стануть альтернативою для російських.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2 НАТО Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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